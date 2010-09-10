Услуга "трезвый водитель"
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Услуга "трезвый водитель"
Когда желаете настоящего праздника без испорченного настроения и забот, при этом ни в чем себе не отказывая, пользуйтесь услугой "трезвый водитель" trezvyj-voditel-moskva.ru Помните, что пьяный за рулем сослужит плохую услугу другим участникам дорожного движения, может стать виновником ДТП, или же вообще лишиться прав. Не следует подвергать свою и чужие жизни опасности, лучше закажите услугу "трезвого водителя".
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