Создание сайта

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Создание сайта

Сообщение Наташа Швец » 16 июл 2020, 15:55

Для нашей компании потребовался сайт, кто поделится контактами людей, что занимаются таким?
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 201
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Создание сайта

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 10:49

Такая услуга есть в веб студии Sait23 https://sait23.ru/sozdanie-sajtov/ . Нам в компанию тоже потребовался такой сайт, работа в этой студии выполняется "под ключ", поэтому получили мы свой заказ уже готовым, без скрытых платежей и комиссий. Платформа работает как часы, нет никаких сбоев, но если возникают какие-то проблемы или вопросы, техподдержка студии решает все в кротчайшие сроки. Минимальная стоимость такой услуги стоит от 25000 рублей, куда входит достаточное количество плюшек. Sait23 ищет индивидуальный подход к каждому клиенту, и действительно слышит заказчика.
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