Создание сайта

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Создание сайта

Сообщение Наташа Швец » 16 июл 2020, 15:55

Для нашей компании потребовался сайт, кто поделится контактами людей, что занимаются таким?
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 223
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Создание сайта

Сообщение Алексей Кобзарь » 29 июл 2020, 10:49

Такая услуга есть в веб студии Sait23 https://sait23.ru/sozdanie-sajtov/ . Нам в компанию тоже потребовался такой сайт, работа в этой студии выполняется "под ключ", поэтому получили мы свой заказ уже готовым, без скрытых платежей и комиссий. Платформа работает как часы, нет никаких сбоев, но если возникают какие-то проблемы или вопросы, техподдержка студии решает все в кротчайшие сроки. Минимальная стоимость такой услуги стоит от 25000 рублей, куда входит достаточное количество плюшек. Sait23 ищет индивидуальный подход к каждому клиенту, и действительно слышит заказчика.
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staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 134
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
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Re: Создание сайта

Сообщение staspavlov777 » Сегодня, 03:51

Здравствуйте! Знаете, сегодня я помогу вам, а завтра мне кто-то поможет) Я по таком принципу вообще привык жить, и помню тоже нуждался в SEO-аудиту сайта и я нашел специалистов https://bonum-studio.com/seo/seo-audit-sajta/ из официальной компании, которые занимаются этим уже долго и имеют опыт и много знаний. А знания это самое главное! Обошлось это совсем недорого, как за такой труд!
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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