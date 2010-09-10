Создание сайта
Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.
Комментарии по программному обеспечению.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 164
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Создание сайта
Для нашей компании потребовался сайт, кто поделится контактами людей, что занимаются таким?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 273
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Создание сайта
Такая услуга есть в веб студии Sait23 https://sait23.ru/sozdanie-sajtov/ . Нам в компанию тоже потребовался такой сайт, работа в этой студии выполняется "под ключ", поэтому получили мы свой заказ уже готовым, без скрытых платежей и комиссий. Платформа работает как часы, нет никаких сбоев, но если возникают какие-то проблемы или вопросы, техподдержка студии решает все в кротчайшие сроки. Минимальная стоимость такой услуги стоит от 25000 рублей, куда входит достаточное количество плюшек. Sait23 ищет индивидуальный подход к каждому клиенту, и действительно слышит заказчика.
- staspavlov777
- Гость RZN.info
- Сообщения: 152
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
- Откуда: Россия, Рязань
- Контактная информация:
Re: Создание сайта
Здравствуйте! Знаете, сегодня я помогу вам, а завтра мне кто-то поможет) Я по таком принципу вообще привык жить, и помню тоже нуждался в SEO-аудиту сайта и я нашел специалистов https://bonum-studio.com/seo/seo-audit-sajta/ из официальной компании, которые занимаются этим уже долго и имеют опыт и много знаний. А знания это самое главное! Обошлось это совсем недорого, как за такой труд!
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
Re: Создание сайта
Создать сайт можно на любом конструкторе, а потом, если дело пойдет, уже расширять его, заказывать у агентства. Только не забудьте о безопасности, вот в этой https://www.mk.ru/economics/2020/09/06/ ... rnete.html статье Ру-центр рекомендует настоятельно ставить SSL_сертификат на любые сайты. Во-первых, для безопасности, а во-вторых, у некоторых пользователей сайты без протоколов просто не открываются.
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