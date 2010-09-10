Стоматологический кабинет
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 106
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Стоматологический кабинет
За период карантина дочка конкретно так испортила зубы всякими сладостями и гадостями. Сейчас ходит, жалуется. А я и не знаю куда стоит вести ее, у меня всю жизнь не было проблем с зубами. Расскажите, где есть хорошие клиники?
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