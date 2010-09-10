Стоматологический кабинет

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Стоматологический кабинет

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 16:25

За период карантина дочка конкретно так испортила зубы всякими сладостями и гадостями. Сейчас ходит, жалуется. А я и не знаю куда стоит вести ее, у меня всю жизнь не было проблем с зубами. Расскажите, где есть хорошие клиники?
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