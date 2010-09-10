Стоматологический кабинет
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 108
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Стоматологический кабинет
За период карантина дочка конкретно так испортила зубы всякими сладостями и гадостями. Сейчас ходит, жалуется. А я и не знаю куда стоит вести ее, у меня всю жизнь не было проблем с зубами. Расскажите, где есть хорошие клиники?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 192
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Стоматологический кабинет
Я думаю, что за карантин у многих начались проблемы с зубами, ведь все только и делали, что кушали всякие сладости и гадости. Могу посоветовать вам Центр Израильской стоматологии cis.in.ua в Киеве. Моя дочка любит туда ходить, потому что врачи в этой клинике всегда идут на контакт с ребенком, стараются рассмешить и найти подход к каждому. Цены в их центре нормальные, за такие улуги в Киеве берут намного больше. У них даже детская чистка есть, стоимость которой всего 500 гривен. На сайте можно узнать стоимость абсолютно всех процедур, поэтому никаких накруток цен и обманов. Я звонил +380674412277 и так записывался на прием, но можно сделать это и онлайн.
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