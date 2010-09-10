Как качать музыку с ВК?
Обсуждение музыкальной тусовки родного города. Новости от групп и исполнителей.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
3 сообщения • Страница 1 из 1
Как качать музыку с ВК?
Народ, подскажите как сейчас качать музыку в ВК? Вроде есть программа KissVK, кто-нибудь ею пользуется? Или какую другую программу посоветуете?
Re: Как качать музыку с ВК?
А так ли вам нужна этак Киссвк? Я вообще не понимаю за чем качать с Вконтакте. Там в принципе стало музыку стрёмно слушать. Рекламу понаделали. Если вам надо что-то скачать, то вот сайт есть https://mp3hq.org/ И при этом не нужны никакие левые программы, в которых может находиться вредоносный код.
Re: Как качать музыку с ВК?
Про вредоносный код знаю, потому и спросил сначала стоит ли качать и пользоваться. А с ВК качать, так это просто привычка. Но этот сайт посмотрю. Если ничего не надо, чтобы качать так это здорово.
3 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «Музыкальные группы Рязани»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей