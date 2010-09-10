Сообщение Lionel » 29 минут назад

Про вредоносный код знаю, потому и спросил сначала стоит ли качать и пользоваться. А с ВК качать, так это просто привычка. Но этот сайт посмотрю. Если ничего не надо, чтобы качать так это здорово.