Как качать музыку с ВК?

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Lionel
Гость RZN.info
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 18:33

Как качать музыку с ВК?

Сообщение Lionel » 44 минуты назад

Народ, подскажите как сейчас качать музыку в ВК? Вроде есть программа KissVK, кто-нибудь ею пользуется? Или какую другую программу посоветуете?
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Níell
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 10 ноя 2016, 22:41

Re: Как качать музыку с ВК?

Сообщение Níell » 34 минуты назад

А так ли вам нужна этак Киссвк? Я вообще не понимаю за чем качать с Вконтакте. Там в принципе стало музыку стрёмно слушать. Рекламу понаделали. Если вам надо что-то скачать, то вот сайт есть https://mp3hq.org/ И при этом не нужны никакие левые программы, в которых может находиться вредоносный код.
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Lionel
Гость RZN.info
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 18:33

Re: Как качать музыку с ВК?

Сообщение Lionel » 29 минут назад

Про вредоносный код знаю, потому и спросил сначала стоит ли качать и пользоваться. А с ВК качать, так это просто привычка. Но этот сайт посмотрю. Если ничего не надо, чтобы качать так это здорово.
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