Жмут кроссовки

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Companion
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 19 авг 2019, 08:38

Жмут кроссовки

Сообщение Companion » Сегодня, 15:47

Купил кроссовки, немного походил в них и понял, что они мне жмут. И что с ними теперь делать? Назад вряд ли возьмут - ношенные. Может есть какой способ их растянуть?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Володя9
Гость RZN.info
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 17 июн 2017, 10:55

Re: Жмут кроссовки

Сообщение Володя9 » 57 минут назад

Что же Вы их так плохо мерили перед покупкой? Или Вы их по интернету заказывали? Ну в любом случае, теперь их точно не вернуть. Я так понял, что хоть кроссовки Вам малы, но не настолько критично, чтобы вообще от них отказаться. Тогда о методах как растянуть кроссовки здесь почитайте. Там есть способы, которые легко можно применить в домашних условиях. Я сам так пару раз делал со своей обувью. Помогало.
5006
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя