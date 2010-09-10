Жмут кроссовки
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Жмут кроссовки
Купил кроссовки, немного походил в них и понял, что они мне жмут. И что с ними теперь делать? Назад вряд ли возьмут - ношенные. Может есть какой способ их растянуть?
Re: Жмут кроссовки
Что же Вы их так плохо мерили перед покупкой? Или Вы их по интернету заказывали? Ну в любом случае, теперь их точно не вернуть. Я так понял, что хоть кроссовки Вам малы, но не настолько критично, чтобы вообще от них отказаться. Тогда о методах как растянуть кроссовки здесь почитайте. Там есть способы, которые легко можно применить в домашних условиях. Я сам так пару раз делал со своей обувью. Помогало.
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