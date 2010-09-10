Скачать музыку

Обсуждение музыкальной тусовки родного города. Новости от групп и исполнителей.

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Sotas
Гость RZN.info
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 19 фев 2015, 09:03

Скачать музыку

Сообщение Sotas » Сегодня, 10:04

Кто может подсказать просто качать музыку из социальной сети Вконтакте? И кто пользовался для этого программой KissVK? Стоит ее устанавливать? А то я одну подобную ставил, а оказалось это вирус.
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Venik
Гость RZN.info
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 01:30

Re: Скачать музыку

Сообщение Venik » Сегодня, 10:10

А вам так сильно необходимо качать именно с ВК? Много есть программ действительно, но во многих встроен и вредоносный код. Да и зачем качать там, когда можно качать напрямую без программ и плагинов вот с этого сайта к примеру http://kissvk.mp3hq.org/ ? Я там постоянно новинки слушаю. А про КиссВК вообще до сегодня не слышал.
Последний раз редактировалось Venik 18 июл 2020, 10:19, всего редактировалось 1 раз.
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Sotas
Гость RZN.info
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 19 фев 2015, 09:03

Re: Скачать музыку

Сообщение Sotas » Сегодня, 10:17

Да просто только там и нашел несколько редких песен. Не думаю, что еще где-то такое найдешь. Но ок, посмотрю на вашем сайте. Вдруг найду. Но может кто еще что напишет по поводу той программы.
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