Скачать музыку
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Скачать музыку
Кто может подсказать просто качать музыку из социальной сети Вконтакте? И кто пользовался для этого программой KissVK? Стоит ее устанавливать? А то я одну подобную ставил, а оказалось это вирус.
Re: Скачать музыку
А вам так сильно необходимо качать именно с ВК? Много есть программ действительно, но во многих встроен и вредоносный код. Да и зачем качать там, когда можно качать напрямую без программ и плагинов вот с этого сайта к примеру http://kissvk.mp3hq.org/ ? Я там постоянно новинки слушаю. А про КиссВК вообще до сегодня не слышал.
Последний раз редактировалось Venik 18 июл 2020, 10:19, всего редактировалось 1 раз.
Re: Скачать музыку
Да просто только там и нашел несколько редких песен. Не думаю, что еще где-то такое найдешь. Но ок, посмотрю на вашем сайте. Вдруг найду. Но может кто еще что напишет по поводу той программы.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 204
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Скачать музыку
Мы уже забыли когда в последний раз скачивали музыку, сейчас достаточно ее сохранить в аудио и она по списку будет звучать. У нас сын профи в музыке, окончил академию и решил полноценно заняться творчеством. Приобрели ему цифровое пианино фирмы celviano ap 270 и теперь при удобной возможности наслаждаемся его исполнением. Многие без ума от звучания и тонкости всех нот, а это благодаря качеству инструмента. Элегантный вид и мощная подачи каждой мелодии, завораживает.
Re: Скачать музыку
Я не люблю сидеть в наушниках и поэтому работая за компьютером включаю музыку фоном с сайта https://mp3day.net/ так как там много музыкальных новинок. Хотя давно заметил: люди занимающиеся одним делом в принципе слушают одну и ту же музыку. Таксисты слушают шансон, персонал общепита — лаундж. Вот у нас в офисе программистам нравится один и тот же жанр музыки, но все вынуждены сидеть в наушниках, потому, что начальнику нравится классика))
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