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compnecsyre Гость RZN.info Сообщения: 216 Зарегистрирован: 22 апр 2015, 10:38 Майор Гром: Чумной доктор 2020 фильм spme Цитата Сообщение compnecsyre » Сегодня, 18:07



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Майор полиции Игорь Гром известен всему Санкт-Петербургу своим пробивным характером и непримиримой позицией по отношению к преступникам всех мастей. Неимоверная сила, аналитический склад ума и неподкупность — всё это делает майора Грома идеальным полицейским, не знающим преград. Но всё резко меняется с появлением человека в маске Чумного Доктора. Заявив, что его город «болен чумой беззакония», он принимается за «лечение», убивая людей, которые в своё время ушли от наказания при помощи денег и высокого статуса в обществе. Общество взбудоражено. Полиция бессильна. Игорь впервые сталкивается с трудностями в расследовании, от итогов которого может зависеть судьба всего города…









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Майор Гром: Чумной доктор 2020 смотреть онлайн полный фильм на русском c2dilz Майор Гром: Чумной доктор 2020---->>> Майор Гром: Чумной доктор Майор полиции Игорь Гром известен всему Санкт-Петербургу своим пробивным характером и непримиримой позицией по отношению к преступникам всех мастей. Неимоверная сила, аналитический склад ума и неподкупность — всё это делает майора Грома идеальным полицейским, не знающим преград. Но всё резко меняется с появлением человека в маске Чумного Доктора. Заявив, что его город «болен чумой беззакония», он принимается за «лечение», убивая людей, которые в своё время ушли от наказания при помощи денег и высокого статуса в обществе. Общество взбудоражено. Полиция бессильна. Игорь впервые сталкивается с трудностями в расследовании, от итогов которого может зависеть судьба всего города…CES3fE3L Майор Гром: Чумной доктор смотреть онлайн HD фильм L1Q61m0a2Icb58 Майор Гром: Чумной доктор смотреть онлайн 2020 в хорошем качестве EmuLjmE30qxae Майор Гром: Чумной доктор смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве 720 B8Spngi4rDtb Майор Гром: Чумной доктор смотреть фильмы онлайн в хорошем качествеYkgx8Майор Гром: Чумной доктор новые фильмы 2020 года смотреть онлайн hnDWAXVNg6Z Майор Гром: Чумной доктор смотреть фильм 2020 онлайн в качестве бесплатно b831VEuМайор Гром: Чумной доктор смотреть онлайн качество новые фильмы nJLOxLUidK5f Майор Гром: Чумной доктор фильмы бесплатно онлайн смотреть хорошего качества комедии V4ekpМайор Гром: Чумной доктор фильмы 2020 смотреть онлайн лучшие новинки кино 5EPrBe0tMzq3V2 Майор Гром: Чумной доктор смотреть бесплатно фильмы качество 720 новинки онлайн WrctsSeМайор Гром: Чумной доктор 2020 смотреть онлайн полный фильм на русском c2dilz Вернуться к началу

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