Майор Гром: Чумной доктор 2020 фильм spme

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compnecsyre
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Зарегистрирован: 22 апр 2015, 10:38

Майор Гром: Чумной доктор 2020 фильм spme

Сообщение compnecsyre » Сегодня, 18:07

Майор Гром: Чумной доктор 2020

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Майор полиции Игорь Гром известен всему Санкт-Петербургу своим пробивным характером и непримиримой позицией по отношению к преступникам всех мастей. Неимоверная сила, аналитический склад ума и неподкупность — всё это делает майора Грома идеальным полицейским, не знающим преград. Но всё резко меняется с появлением человека в маске Чумного Доктора. Заявив, что его город «болен чумой беззакония», он принимается за «лечение», убивая людей, которые в своё время ушли от наказания при помощи денег и высокого статуса в обществе. Общество взбудоражено. Полиция бессильна. Игорь впервые сталкивается с трудностями в расследовании, от итогов которого может зависеть судьба всего города…




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