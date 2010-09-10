Стрельцов 2020 фильм KMA35
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Стрельцов 2020 фильм KMA35
Стрельцов (2020) смотреть фильм полностью.
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К 20 годам у него есть все, о чем можно мечтать: талант, слава, любовь. Эдуард Стрельцов – восходящая звезда советского футбола и кумир миллионов. Вся страна ждет от него победных голов на Чемпионате мира в Швеции. Эдик Стрельцов должен бросить вызов самому Пеле... Но за два дня до отъезда в жизни футболиста происходит катастрофа. Его судьба сломана, дорога в футбол, кажется, отрезана навсегда… Чтобы вернуться и стать чемпионом, Стрельцову придется совершить невозможное. Великий спортсмен, который был окружен всенародной любовью, в один миг потерял все. Но он готов повторить взлет – и вернуть любовь и славу!
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К 20 годам у него есть все, о чем можно мечтать: талант, слава, любовь. Эдуард Стрельцов – восходящая звезда советского футбола и кумир миллионов. Вся страна ждет от него победных голов на Чемпионате мира в Швеции. Эдик Стрельцов должен бросить вызов самому Пеле... Но за два дня до отъезда в жизни футболиста происходит катастрофа. Его судьба сломана, дорога в футбол, кажется, отрезана навсегда… Чтобы вернуться и стать чемпионом, Стрельцову придется совершить невозможное. Великий спортсмен, который был окружен всенародной любовью, в один миг потерял все. Но он готов повторить взлет – и вернуть любовь и славу!
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