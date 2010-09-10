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compnecsyre Гость RZN.info Сообщения: 233 Зарегистрирован: 22 апр 2015, 10:38 Вратарь Галактики 2020 фильм GQcK Цитата Сообщение compnecsyre » Вчера, 19:35



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2071 год. Галактические войны разрушили Луну и изменили климат на Земле.

Москва — в тропических лесах, а Нью-Йорк покрылся льдом.

Над Москвой возвышается огромный инопланетный корабль — это стадион,

на котором проходят зрелищные межгалактические соревнования по космоболу — игре,

объединившей в себе спорт и гладиаторские бои. За матчами следит вся галактика.

Играть в космобол могут только атлеты.



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