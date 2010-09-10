Номер Один 2020 фильм N2LO
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Номер Один 2020 фильм N2LO
Номер Один 2020.
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Артем, молодой авантюрист, встречает Феликса — некогда легендарного похитителя предметов искусства,
которого называли «Номер один». «Старая школа» и новичок решают провернуть аферу века
— украсть одну из самых дорогих картин современности — «N 1» Марка Ротко из галереи,
принадлежащей бывшей жене Феликса и ее нового мужа. Волей случая Артем знакомится с Мариной и влюбляется в нее.
А она оказывается следователем и очень хочет поймать Феликса с поличным.
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.
Артем, молодой авантюрист, встречает Феликса — некогда легендарного похитителя предметов искусства,
которого называли «Номер один». «Старая школа» и новичок решают провернуть аферу века
— украсть одну из самых дорогих картин современности — «N 1» Марка Ротко из галереи,
принадлежащей бывшей жене Феликса и ее нового мужа. Волей случая Артем знакомится с Мариной и влюбляется в нее.
А она оказывается следователем и очень хочет поймать Феликса с поличным.
.
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1 сообщение • Страница 1 из 1
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