Серебряные Коньки 2020 фильм fUP8i
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Серебряные Коньки 2020 фильм fUP8i
Серебряные Коньки 2020.
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1899 год, рождественский Петербург.
Яркая праздничная жизнь бурлит на скованных льдом реках и каналах столицы.
Накануне нового столетия судьба сводит тех, кому, казалось бы, не суждено было встретиться.
Люди из совершенно разных миров, Матвей — сын фонарщика, его единственное богатство
— доставшиеся по наследству посеребренные коньки; Алиса — дочь крупного сановника, грезящая о науке.
У каждого — своя непростая история, но, однажды столкнувшись, они устремляются к мечте вместе.
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.
1899 год, рождественский Петербург.
Яркая праздничная жизнь бурлит на скованных льдом реках и каналах столицы.
Накануне нового столетия судьба сводит тех, кому, казалось бы, не суждено было встретиться.
Люди из совершенно разных миров, Матвей — сын фонарщика, его единственное богатство
— доставшиеся по наследству посеребренные коньки; Алиса — дочь крупного сановника, грезящая о науке.
У каждого — своя непростая история, но, однажды столкнувшись, они устремляются к мечте вместе.
.
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