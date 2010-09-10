Последствия 2020 фильм qtEkJ
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Последствия 2020 фильм qtEkJ
Последствия 2020
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Смотреть ЗДЕСЬ ---->>> Последствия
Несколько лет назад успешный бизнесмен Андрей узнал, что одна из его трех дочерей - не от него.
Он развелся с женой и добился полной опеки над детьми, запретив бывшей жене приближаться к ним.
Все шло хорошо, пока однажды Андрею не поставили страшный диагноз: у него рак, и жить ему осталось несколько месяцев.
Он понимает, что девочкам нужна мать, иначе после его смерти некому будет о них позаботиться.
Андрей делает предложение своей девушке, но после этого случайно встречает бывшую жену и понимает, что по-прежнему ее любит.
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Несколько лет назад успешный бизнесмен Андрей узнал, что одна из его трех дочерей - не от него.
Он развелся с женой и добился полной опеки над детьми, запретив бывшей жене приближаться к ним.
Все шло хорошо, пока однажды Андрею не поставили страшный диагноз: у него рак, и жить ему осталось несколько месяцев.
Он понимает, что девочкам нужна мать, иначе после его смерти некому будет о них позаботиться.
Андрей делает предложение своей девушке, но после этого случайно встречает бывшую жену и понимает, что по-прежнему ее любит.
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1 сообщение • Страница 1 из 1
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