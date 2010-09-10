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compnecsyre Гость RZN.info Сообщения: 233 Зарегистрирован: 22 апр 2015, 10:38 Алекс Лютый 2020 фильм SSdQ Цитата Сообщение compnecsyre » Вчера, 20:34







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1975 год. На своей подмосковной даче убит писатель, готовящий к выпуску книгу о гитлеровском палаче Алексе Лютом.

Прямо перед смертью он успевает сообщить своему другу – начальнику спецотдела МВД по розыску военных преступников,

генералу Петру Сомову (Юрий Ицков) – невероятную новость: Лютый, который считался погибшим с 1944 года, жив!

Сомов даёт задание разобраться в этом деле своему лучшему следователю – полковнику Егору Сухареву (Сергей Пускепалис).

В этом ему помогает новый сотрудник спецотдела – старший лейтенант Борис Касьянов (Алексей Кирсанов).















































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Алекс Лютый 2020 смотреть онлайн полный фильм на русском sdQicT Алекс Лютый (2020)---->>> Алекс Лютый 1975 год. На своей подмосковной даче убит писатель, готовящий к выпуску книгу о гитлеровском палаче Алексе Лютом.Прямо перед смертью он успевает сообщить своему другу – начальнику спецотдела МВД по розыску военных преступников,генералу Петру Сомову (Юрий Ицков) – невероятную новость: Лютый, который считался погибшим с 1944 года, жив!Сомов даёт задание разобраться в этом деле своему лучшему следователю – полковнику Егору Сухареву (Сергей Пускепалис).В этом ему помогает новый сотрудник спецотдела – старший лейтенант Борис Касьянов (Алексей Кирсанов).z4xk5ILP Алекс Лютый смотреть онлайн HD фильм UXVsvkGYtUX3 Алекс Лютый смотреть онлайн 2020 в хорошем качестве 2Ww63AP6wf Алекс Лютый смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве 720 3IkciAxHQCM Алекс Лютый смотреть фильмы онлайн в хорошем качествеntIKHnIАлекс Лютый новые фильмы 2020 года смотреть онлайн KnfHy4PGVI02 Алекс Лютый смотреть фильм 2020 онлайн в качестве бесплатно 24vRPRАлекс Лютый смотреть онлайн качество новые фильмы cGOYNC5cMzY Алекс Лютый фильмы бесплатно онлайн смотреть хорошего качества комедии C23U1PАлекс Лютый фильмы 2020 смотреть онлайн лучшие новинки кино rFENDx3wlu5 Алекс Лютый смотреть бесплатно фильмы качество 720 новинки онлайн jD0nuzАлекс Лютый 2020 смотреть онлайн полный фильм на русском sdQicT Вернуться к началу

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