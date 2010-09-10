Алекс Лютый 2020 фильм SSdQ
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Алекс Лютый 2020 фильм SSdQ
Алекс Лютый (2020)
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1975 год. На своей подмосковной даче убит писатель, готовящий к выпуску книгу о гитлеровском палаче Алексе Лютом.
Прямо перед смертью он успевает сообщить своему другу – начальнику спецотдела МВД по розыску военных преступников,
генералу Петру Сомову (Юрий Ицков) – невероятную новость: Лютый, который считался погибшим с 1944 года, жив!
Сомов даёт задание разобраться в этом деле своему лучшему следователю – полковнику Егору Сухареву (Сергей Пускепалис).
В этом ему помогает новый сотрудник спецотдела – старший лейтенант Борис Касьянов (Алексей Кирсанов).
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1975 год. На своей подмосковной даче убит писатель, готовящий к выпуску книгу о гитлеровском палаче Алексе Лютом.
Прямо перед смертью он успевает сообщить своему другу – начальнику спецотдела МВД по розыску военных преступников,
генералу Петру Сомову (Юрий Ицков) – невероятную новость: Лютый, который считался погибшим с 1944 года, жив!
Сомов даёт задание разобраться в этом деле своему лучшему следователю – полковнику Егору Сухареву (Сергей Пускепалис).
В этом ему помогает новый сотрудник спецотдела – старший лейтенант Борис Касьянов (Алексей Кирсанов).
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