Операция Дезертир 2020 фильм U9HYb
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Операция Дезертир 2020 фильм U9HYb
Операция "Дезертир" - 2020
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Смотреть ЗДЕСЬ ---->>> Операция Дезертир
Весна 1944 г. Оккупированная Беларусь.
В результате проведённой разведывательной операции были получены данные о том,
что в квадрате Z находится лагерь для военнопленных советской армии и штрафников Вермахта и СС.
Лагерем управляет комендант полковник Блюхер, а помогает ему молодой и дерзкий капитан СС Шульц.
Но есть в лагере и третья сила, которая никому не подчиняется и внушает ужас – это полковник СС Оскар Дирлевангер.
Командование советских войск принимает решение провести диверсионную операцию,
выполнение которой ранее казалось невозможным, цель которой нейтрализовать Оскара Дирлевангера.
Возглавить операцию вызвался контрразведчик Александр Громов. Он подготовил крайне рискованную операцию «Дезертир»,
которая должна пройти в два этапа. Но война вносит жёсткие коррективы в планы группы.
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Смотреть ЗДЕСЬ ---->>> Операция Дезертир
Весна 1944 г. Оккупированная Беларусь.
В результате проведённой разведывательной операции были получены данные о том,
что в квадрате Z находится лагерь для военнопленных советской армии и штрафников Вермахта и СС.
Лагерем управляет комендант полковник Блюхер, а помогает ему молодой и дерзкий капитан СС Шульц.
Но есть в лагере и третья сила, которая никому не подчиняется и внушает ужас – это полковник СС Оскар Дирлевангер.
Командование советских войск принимает решение провести диверсионную операцию,
выполнение которой ранее казалось невозможным, цель которой нейтрализовать Оскара Дирлевангера.
Возглавить операцию вызвался контрразведчик Александр Громов. Он подготовил крайне рискованную операцию «Дезертир»,
которая должна пройти в два этапа. Но война вносит жёсткие коррективы в планы группы.
.
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