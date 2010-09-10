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compnecsyre Гость RZN.info Сообщения: 233 Зарегистрирован: 22 апр 2015, 10:38 Операция Дезертир 2020 фильм U9HYb Цитата Сообщение compnecsyre » Вчера, 20:48



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Весна 1944 г. Оккупированная Беларусь.

В результате проведённой разведывательной операции были получены данные о том,

что в квадрате Z находится лагерь для военнопленных советской армии и штрафников Вермахта и СС.

Лагерем управляет комендант полковник Блюхер, а помогает ему молодой и дерзкий капитан СС Шульц.

Но есть в лагере и третья сила, которая никому не подчиняется и внушает ужас – это полковник СС Оскар Дирлевангер.

Командование советских войск принимает решение провести диверсионную операцию,

выполнение которой ранее казалось невозможным, цель которой нейтрализовать Оскара Дирлевангера.

Возглавить операцию вызвался контрразведчик Александр Громов. Он подготовил крайне рискованную операцию «Дезертир»,

которая должна пройти в два этапа. Но война вносит жёсткие коррективы в планы группы.



















































































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Операция Дезертир 2020 смотреть онлайн полный фильм на русском vBmYv Операция "Дезертир" - 2020---->>> Операция Дезертир Весна 1944 г. Оккупированная Беларусь.В результате проведённой разведывательной операции были получены данные о том,что в квадрате Z находится лагерь для военнопленных советской армии и штрафников Вермахта и СС.Лагерем управляет комендант полковник Блюхер, а помогает ему молодой и дерзкий капитан СС Шульц.Но есть в лагере и третья сила, которая никому не подчиняется и внушает ужас – это полковник СС Оскар Дирлевангер.Командование советских войск принимает решение провести диверсионную операцию,выполнение которой ранее казалось невозможным, цель которой нейтрализовать Оскара Дирлевангера.Возглавить операцию вызвался контрразведчик Александр Громов. Он подготовил крайне рискованную операцию «Дезертир»,которая должна пройти в два этапа. Но война вносит жёсткие коррективы в планы группы.1sKi04pD Операция Дезертир смотреть онлайн HD фильм 4iiF6Q2MSimzM Операция Дезертир смотреть онлайн 2020 в хорошем качестве 93V92UtNIuoY Операция Дезертир смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве 720 Wg3uHztnDR1mOX Операция Дезертир смотреть фильмы онлайн в хорошем качествеiXNhpqОперация Дезертир новые фильмы 2020 года смотреть онлайн vegNnhIjWvmJgH Операция Дезертир смотреть фильм 2020 онлайн в качестве бесплатно oSWJJОперация Дезертир смотреть онлайн качество новые фильмы LBMWJsivdLDJW Операция Дезертир фильмы бесплатно онлайн смотреть хорошего качества комедии 1lUowokОперация Дезертир фильмы 2020 смотреть онлайн лучшие новинки кино Q50CNpPwjjMvtm Операция Дезертир смотреть бесплатно фильмы качество 720 новинки онлайн QbKXIОперация Дезертир 2020 смотреть онлайн полный фильм на русском vBmYv Вернуться к началу

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