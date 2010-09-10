Мужские секс игрушки
Обсуждение отношений между людьми.
Факты, советы, мнения.
Факты, советы, мнения.
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Мужские секс игрушки
Развелся с женой и пока никаких отношений строить не собираюсь. Думаю купить какие-нибудь секс-игрушки, чтобы удовлетворять известные потребности. Что посоветуете? Может из личного опыта что?
Re: Мужские секс игрушки
Конечно надо удовлетворять свои потребности и для мужского здоровья полезно делать это регулярно. Это для профилактики простатита хорошо еще. А секс-индустрия сейчас предлагает самые разные мастурбаторы. Вот очень простой вариант такой https://seximag.ru/categories/muzhskoi- ... or-v-kolbe
Re: Мужские секс игрушки
Колба конечно хороший мастурбатор, но я советовал бы купить с вибрацией. Там такие реалистичные ощущения, что можно подумать что и правда с женщиной сексом занимаетесь.
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