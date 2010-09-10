Мужские секс игрушки

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Venik
Гость RZN.info
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 01:30

Мужские секс игрушки

Сообщение Venik » Сегодня, 10:03

Развелся с женой и пока никаких отношений строить не собираюсь. Думаю купить какие-нибудь секс-игрушки, чтобы удовлетворять известные потребности. Что посоветуете? Может из личного опыта что?
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Sotas
Гость RZN.info
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 19 фев 2015, 09:03

Re: Мужские секс игрушки

Сообщение Sotas » Сегодня, 10:48

Конечно надо удовлетворять свои потребности и для мужского здоровья полезно делать это регулярно. Это для профилактики простатита хорошо еще. А секс-индустрия сейчас предлагает самые разные мастурбаторы. Вот очень простой вариант такой https://seximag.ru/categories/muzhskoi- ... or-v-kolbe
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Lionel
Гость RZN.info
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 18:33

Re: Мужские секс игрушки

Сообщение Lionel » Сегодня, 11:42

Колба конечно хороший мастурбатор, но я советовал бы купить с вибрацией. Там такие реалистичные ощущения, что можно подумать что и правда с женщиной сексом занимаетесь.
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