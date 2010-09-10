Мужские секс игрушки

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Venik
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 01:30

Мужские секс игрушки

Сообщение Venik » 20 июл 2020, 10:03

Развелся с женой и пока никаких отношений строить не собираюсь. Думаю купить какие-нибудь секс-игрушки, чтобы удовлетворять известные потребности. Что посоветуете? Может из личного опыта что?
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Sotas
Гость RZN.info
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 19 фев 2015, 09:03

Re: Мужские секс игрушки

Сообщение Sotas » 20 июл 2020, 10:48

Конечно надо удовлетворять свои потребности и для мужского здоровья полезно делать это регулярно. Это для профилактики простатита хорошо еще. А секс-индустрия сейчас предлагает самые разные мастурбаторы. Вот очень простой вариант такой https://seximag.ru/categories/muzhskoi- ... or-v-kolbe
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Lionel
Гость RZN.info
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 18:33

Re: Мужские секс игрушки

Сообщение Lionel » 20 июл 2020, 11:42

Колба конечно хороший мастурбатор, но я советовал бы купить с вибрацией. Там такие реалистичные ощущения, что можно подумать что и правда с женщиной сексом занимаетесь.
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Mukoll
Гость RZN.info
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 19 авг 2016, 15:43

Re: Мужские секс игрушки

Сообщение Mukoll » 12 авг 2020, 15:59

Друзья, я все это понимаю, но меня несколько пугает такая тенденция, скажу вам честно. В том смысле, что я просто боюсь за ваши половые органы. Не проще ли посмотреть на что-то хорошее тут , чем рисковать и засовывать непонятно что непонятно куда? Мне кажется, что ответ тут очевиден. По этому, лучше относитесь к своему здоровью более деликатно.
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Anthonn
Гость RZN.info
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 06 дек 2016, 00:04

Re: Мужские секс игрушки

Сообщение Anthonn » 21 янв 2022, 13:59

Я вас понимаю, у самого есть такой грешок) Люблю секс куклы и ничего поделать с собой не могу. Зато секс не по расписанию, как с супругой и не нужно проституток снимать. Я вам советую этот секс шоп https://sextop.com.ua/ Тут много товаров для самоудовлетворения отыщите. Доставка очень быстрая и цены приемлемые на мой взгляд.
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Lira
Гость RZN.info
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 19 авг 2014, 00:16

Re: Мужские секс игрушки

Сообщение Lira » Сегодня, 12:10

Хорошо наверное когда и кула и живая женщина одновременно
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