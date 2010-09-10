Мужские секс игрушки
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Факты, советы, мнения.
Факты, советы, мнения.
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Мужские секс игрушки
Развелся с женой и пока никаких отношений строить не собираюсь. Думаю купить какие-нибудь секс-игрушки, чтобы удовлетворять известные потребности. Что посоветуете? Может из личного опыта что?
Re: Мужские секс игрушки
Конечно надо удовлетворять свои потребности и для мужского здоровья полезно делать это регулярно. Это для профилактики простатита хорошо еще. А секс-индустрия сейчас предлагает самые разные мастурбаторы. Вот очень простой вариант такой https://seximag.ru/categories/muzhskoi- ... or-v-kolbe
Re: Мужские секс игрушки
Колба конечно хороший мастурбатор, но я советовал бы купить с вибрацией. Там такие реалистичные ощущения, что можно подумать что и правда с женщиной сексом занимаетесь.
Re: Мужские секс игрушки
Друзья, я все это понимаю, но меня несколько пугает такая тенденция, скажу вам честно. В том смысле, что я просто боюсь за ваши половые органы. Не проще ли посмотреть на что-то хорошее тут , чем рисковать и засовывать непонятно что непонятно куда? Мне кажется, что ответ тут очевиден. По этому, лучше относитесь к своему здоровью более деликатно.
Re: Мужские секс игрушки
Я вас понимаю, у самого есть такой грешок) Люблю секс куклы и ничего поделать с собой не могу. Зато секс не по расписанию, как с супругой и не нужно проституток снимать. Я вам советую этот секс шоп https://sextop.com.ua/ Тут много товаров для самоудовлетворения отыщите. Доставка очень быстрая и цены приемлемые на мой взгляд.
Re: Мужские секс игрушки
Хорошо наверное когда и кула и живая женщина одновременно
Re: Мужские секс игрушки
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7 сообщений • Страница 1 из 1
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