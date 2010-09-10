Витамин Д

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 83
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Витамин Д

Сообщение Яно4ка » 20 июл 2020, 15:36

При каких симптомах вам назначали прием витамина Д?
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Витамин Д

Сообщение Наташа Швец » Вчера, 21:03

Чтобы принимать этот витамин, не нужно никаких симптомов, он образуется в организме за счет солнечных лучей, вот сразу можно сделать вывод, если мало гуляете значит его дефицит обеспечен. Я всегда в зимнее время покупаю витамин д3 nsp на официальном сайте nsp в России и пропиваю курсом по 1 таблетки в день в течение месяца. Стоимость 1 флакона со скидкой 1148 рублей.
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