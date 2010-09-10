Витамин Д
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Витамин Д
При каких симптомах вам назначали прием витамина Д?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 114
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Витамин Д
Чтобы принимать этот витамин, не нужно никаких симптомов, он образуется в организме за счет солнечных лучей, вот сразу можно сделать вывод, если мало гуляете значит его дефицит обеспечен. Я всегда в зимнее время покупаю витамин д3 nsp на официальном сайте nsp в России и пропиваю курсом по 1 таблетки в день в течение месяца. Стоимость 1 флакона со скидкой 1148 рублей.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 201
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Витамин Д
Знаю детям от рахита дают его
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