Витамин Д
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Витамин Д
При каких симптомах вам назначали прием витамина Д?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 164
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Витамин Д
Чтобы принимать этот витамин, не нужно никаких симптомов, он образуется в организме за счет солнечных лучей, вот сразу можно сделать вывод, если мало гуляете значит его дефицит обеспечен. Я всегда в зимнее время покупаю витамин д3 nsp на официальном сайте nsp в России и пропиваю курсом по 1 таблетки в день в течение месяца. Стоимость 1 флакона со скидкой 1148 рублей.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 274
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Витамин Д
Знаю детям от рахита дают его
Re: Витамин Д
У большинства населения дефицит витамина Д. Но лучше принимать его, если сделали анализ и он показал этот дефицит.
Детям назначают врачи для профилактики, маленькую дозу.
Детям назначают врачи для профилактики, маленькую дозу.
Re: Витамин Д
Витаминные комплексы обычно назначают при хронической усталости, раздражительности, бессоннице, ухудшении памяти… А вот прием антидепрессантов и снотворного, даст только кратковременный эффект, и не будет никакого стабильного улучшения… Тем, кому эта ситуация знакома не понаслышке, скорее всего просто не хватает в организме лецитина. Вот тут https://zen.yandex.ru/id/5d9f497f32335400b18f065e можете почитать статьи для чего лецитин нужен нашему организму.
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