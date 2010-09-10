Сообщение viktorcok » 31 май 2022, 05:47

Витаминные комплексы обычно назначают при хронической усталости, раздражительности, бессоннице, ухудшении памяти. А вот прием антидепрессантов и снотворного, даст только кратковременный эффект, и не будет никакого стабильного улучшения. Тем, кому эта ситуация знакома не понаслышке, скорее всего просто не хватает в организме лецитина. В интернете можете найти и почитать статьи для чего лецитин нужен нашему организму. Я же вам посоветую начать принимать подсолнечный лецитин ЮВИКС-ФАРМ, который можно купить в наших аптеках и который стоит дешевле своего соевого аналога на Айхерб.