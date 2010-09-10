Витамин Д

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 205
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Витамин Д

Сообщение Яно4ка » 20 июл 2020, 15:36

При каких симптомах вам назначали прием витамина Д?
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 426
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Витамин Д

Сообщение Наташа Швец » 27 июл 2020, 21:03

Чтобы принимать этот витамин, не нужно никаких симптомов, он образуется в организме за счет солнечных лучей, вот сразу можно сделать вывод, если мало гуляете значит его дефицит обеспечен. Я всегда в зимнее время покупаю витамин д3 nsp на официальном сайте nsp в России и пропиваю курсом по 1 таблетки в день в течение месяца. Стоимость 1 флакона со скидкой 1148 рублей.
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 624
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Витамин Д

Сообщение Алексей Кобзарь » 29 июл 2020, 09:04

Знаю детям от рахита дают его
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Варенок
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 27 авг 2018, 11:35

Re: Витамин Д

Сообщение Варенок » 13 сен 2020, 22:39

У большинства населения дефицит витамина Д. Но лучше принимать его, если сделали анализ и он показал этот дефицит.
Детям назначают врачи для профилактики, маленькую дозу.
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Варенок
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 27 авг 2018, 11:35

Re: Витамин Д

Сообщение Варенок » 17 окт 2020, 23:15

polpol писал(а): прием антидепрессантов и снотворного, даст только кратковременный эффект

Эффект будет зависеть от того, правильно ли вам выписаны эти препараты.
А если сами решили принимать, то вероятность успеха мала.
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КсюшаЧ
Гость RZN.info
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 17:46
Откуда: Рязань

Re: Витамин Д

Сообщение КсюшаЧ » 05 мар 2021, 10:14

Термин «витамин D» или «кальциферол» объединяет сразу несколько биологически активных соединений, которые нужны для абсорбции и усвоения таких жизненно важных элементов, как фосфор и кальций. К ним относятся D2 (эргокальциферол), который организм получает только алиментарным путем, и D3 (холекальциферол), синтезирующийся в кожных покровах человека под воздействием УФ-излучения. Известны также соединения D4, D5 и D6, которые являются провитаминами. Кальциферол относится к жирорастворимым веществам (липовитаминам). Присутствие в пище достаточного количества липидов является непременным условием нормального усвоения витамина D. Соединение имеет свойство депонироваться в организме. Его запасы создаются преимущественно в летние месяцы благодаря инсоляции (действию на кожу солнечного ультрафиолета).
И вот отличная статья про этот витамин D https://okeydoc.ru/vitamin-d-kalciferol-dlya-chego-neobxodim-i-v-kakix-produktax-soderzhitsya/ .
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viktorcok
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 07 ноя 2015, 00:13
Откуда: Москва

Re: Витамин Д

Сообщение viktorcok » 31 май 2022, 05:47

Витаминные комплексы обычно назначают при хронической усталости, раздражительности, бессоннице, ухудшении памяти. А вот прием антидепрессантов и снотворного, даст только кратковременный эффект, и не будет никакого стабильного улучшения. Тем, кому эта ситуация знакома не понаслышке, скорее всего просто не хватает в организме лецитина. В интернете можете найти и почитать статьи для чего лецитин нужен нашему организму. Я же вам посоветую начать принимать подсолнечный лецитин ЮВИКС-ФАРМ, который можно купить в наших аптеках и который стоит дешевле своего соевого аналога на Айхерб.
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Спартанка
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 06 мар 2016, 16:10

Re: Витамин Д

Сообщение Спартанка » Вчера, 21:52

Друзья, рекомендую вам сервисом https://009.xn--p1ai/ воспользоваться. Он предназначен для поиска лекарств в аптеках по городам. Здесь я всегда сравниваю цены лекарств. И покупаю только медикаменты по выгодной мне цене.
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