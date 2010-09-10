Багажник на Авео
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 328
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Багажник на Авео
Мужчины, расскажите, где стоит купить багажник на Шевроле Авео Седан с гладкой крышей. Хочу мужу сделать сюрприз.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 469
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Багажник на Авео
На Шевролет Авео стоит брать багажники в интернет-магазине Superbagi https://www.superbagi.ru/catalog/bagazhniki-na-kryshu/ . Там хорошая цена на такие багажники, и широкий выбор. Листать искать нужный заказ не нужно, стоит всего лишь указать модель, комплектацию и год вашего автомобиля, и сайт сам подберет вам подходящие рейлинги. Кстати, у них в наличии не только рейлинги, а еще багажники для велосипедов, лодок и боксы. После того как вы сделаете заказ, вам перезвонит менеджер и уточнит все нюансы. Что касается оплаты, то сделать это можно передав деньгу курьеру или перевести на их карту. Если захотите вернуть заказ, позвоните +74952218440 и обсудите все вопросы и то, как будет проходить возврат.
Re: Багажник на Авео
Наташа Швец писал(а):Мужчины, расскажите, где стоит купить багажник на Шевроле Авео Седан с гладкой крышей. Хочу мужу сделать сюрприз.
Мы с мужем для брата в подарок купили багажник на крышу Мазда 3 https://sotra.ua/bagazhniki-i-reilingi-na-kryshu/mazda/mazda-3-axela.html Угодили по полной! Для любого автомобилиста такой аксессуар необходим будет Так что берите и не думайте, не прогадаете точно.
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