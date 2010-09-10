Компьютерная томография

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Алехандро Пенгер
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44

Компьютерная томография

Сообщение Алехандро Пенгер » Сегодня, 15:12

Подскажите что делать есть потеряли диск с записью компьютерной томографии?
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