Компьютерная томография

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Алехандро Пенгер
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44

Компьютерная томография

Сообщение Алехандро Пенгер » Сегодня, 15:12

Подскажите что делать есть потеряли диск с записью компьютерной томографии?
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 109
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Компьютерная томография

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 21:21

Вы всегда можете обратиться в клинику где вы проходили компьютерную томографию и записать повторную запись результатов. Это информация хранится несколько лет так что не переживайте. А по поводу расшифровки я вам могу посоветовать обратится к действительно профессионалам и Докторам с большой буквы. Вот переходите на сайт https://расшифровкакт.рф и загрузите свои данные, а после расшифровки ответ прейдёт вам на почту. Я у них заказывала расшифровку КТ с контрастом и мне установили наконечно правильный диагноз, так как наши врачи наговорили непонятно чего. Советую.
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