Компьютерная томография
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44
Компьютерная томография
Подскажите что делать есть потеряли диск с записью компьютерной томографии?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 109
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Компьютерная томография
Вы всегда можете обратиться в клинику где вы проходили компьютерную томографию и записать повторную запись результатов. Это информация хранится несколько лет так что не переживайте. А по поводу расшифровки я вам могу посоветовать обратится к действительно профессионалам и Докторам с большой буквы. Вот переходите на сайт https://расшифровкакт.рф и загрузите свои данные, а после расшифровки ответ прейдёт вам на почту. Я у них заказывала расшифровку КТ с контрастом и мне установили наконечно правильный диагноз, так как наши врачи наговорили непонятно чего. Советую.
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