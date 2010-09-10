Подарок на годовщину
Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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Подарок на годовщину
Что можно оригинальное придумать на подарок мужу? Уже 10 лет вместе вообще в голове пусто, не знаю что придумать!
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