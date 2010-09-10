Подарок на годовщину
Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
4 сообщения • Страница 1 из 1
Подарок на годовщину
Что можно оригинальное придумать на подарок мужу? Уже 10 лет вместе вообще в голове пусто, не знаю что придумать!
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 468
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Подарок на годовщину
А он у вас любит там всяческие сюрпризы? Купите ему сертификат на полет на паратрайке на закате или полет на воздушном шаре, это и экстремально и романтично, если он не боится высоты конечно. Есть один полезный ресурс, как раз для вашего случая, генератор подарков https://donum.kiev.ua/internet-magazin- ... ye-podarki вот как раз тут сможете выбрать самый подходящий вариант и купить сертификат. Думаю, что положительные эмоции куда лучше банальных духов.
Re: Подарок на годовщину
Яно4ка писал(а):Что можно оригинальное придумать на подарок мужу? Уже 10 лет вместе вообще в голове пусто, не знаю что придумать!
надо что-то мега интересное дарить, тем более годовщина у вас
Re: Подарок на годовщину
главное не всякие бритвы и носки, такое не проканает.
4 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «Развлечения города - КИНО, КОНЦЕРТЫ, РЕСТОРАНЫ, КЛУБЫ, КАФЕ»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя