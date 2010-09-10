Подарок на годовщину

Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 133
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Подарок на годовщину

Сообщение Яно4ка » 22 июл 2020, 15:18

Что можно оригинальное придумать на подарок мужу? Уже 10 лет вместе вообще в голове пусто, не знаю что придумать!
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 468
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Подарок на годовщину

Сообщение Алексей Кобзарь » 26 июл 2020, 14:07

А он у вас любит там всяческие сюрпризы? Купите ему сертификат на полет на паратрайке на закате или полет на воздушном шаре, это и экстремально и романтично, если он не боится высоты конечно. Есть один полезный ресурс, как раз для вашего случая, генератор подарков https://donum.kiev.ua/internet-magazin- ... ye-podarki вот как раз тут сможете выбрать самый подходящий вариант и купить сертификат. Думаю, что положительные эмоции куда лучше банальных духов.
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Подарок на годовщину

Сообщение derigor » Сегодня, 14:01

Яно4ка писал(а):Что можно оригинальное придумать на подарок мужу? Уже 10 лет вместе вообще в голове пусто, не знаю что придумать!


надо что-то мега интересное дарить, тем более годовщина у вас
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Подарок на годовщину

Сообщение derigor » Сегодня, 14:34

главное не всякие бритвы и носки, такое не проканает.
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