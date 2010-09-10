Сообщение derigor » 19 июл 2021, 14:01

Яно4ка писал(а): Что можно оригинальное придумать на подарок мужу? Уже 10 лет вместе вообще в голове пусто, не знаю что придумать!

надо что-то мега интересное дарить, тем более годовщина у вас