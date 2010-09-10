Виза инвестора в Великобританию

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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karina_bogdanova
Гость RZN.info
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33

Виза инвестора в Великобританию

Сообщение karina_bogdanova » Вчера, 23:42

Доброго времени суток! Подскажите, как можно получить визу инвестора в Великобританию?
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TanyaLoy
Гость RZN.info
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 16:05

Re: Виза инвестора в Великобританию

Сообщение TanyaLoy » Сегодня, 00:59

karina_bogdanova писал(а):Доброго времени суток! Подскажите, как можно получить визу инвестора в Великобританию?


Доброго. Правильно оформленная виза инвестора в Великобританию открывает перед своим обладателем много перспектив, она позволяет на протяжении 5 лет работать и проживать на территории Великобритании. Однако, сумма инвестирования не должна быть меньше 2-х миллионов фунтов стерлингов. Процесс оформления визы инвестора в Великобритании не простой, на сайте https://penzavzglyad.ru/oformljaem-vizu-investora.dhtm рассмотрен довольно подробно, советую ознакомиться.
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