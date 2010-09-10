Виза инвестора в Великобританию
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- karina_bogdanova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 64
- Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33
Виза инвестора в Великобританию
Доброго времени суток! Подскажите, как можно получить визу инвестора в Великобританию?
Re: Виза инвестора в Великобританию
karina_bogdanova писал(а):Доброго времени суток! Подскажите, как можно получить визу инвестора в Великобританию?
Доброго. Правильно оформленная виза инвестора в Великобританию открывает перед своим обладателем много перспектив, она позволяет на протяжении 5 лет работать и проживать на территории Великобритании. Однако, сумма инвестирования не должна быть меньше 2-х миллионов фунтов стерлингов. Процесс оформления визы инвестора в Великобритании не простой, на сайте https://penzavzglyad.ru/oformljaem-vizu-investora.dhtm рассмотрен довольно подробно, советую ознакомиться.
Re: Виза инвестора в Великобританию
О такой визе впервые слышу, но в любом случае обращайтесь за помощью в специальную компанию. Моя виза в https://ukvisa.com.ua/eea_family_permit.html eea family permit visa была сделана довольно-таки быстро и без проблем. Цены на услуги доступные, зато есть уверенность в том, что ее дадут.
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