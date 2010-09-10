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TanyaLoy Гость RZN.info Сообщения: 52 Зарегистрирован: 03 июл 2019, 16:05 Re: Виза инвестора в Великобританию Цитата Сообщение TanyaLoy » 23 июл 2020, 00:59 karina_bogdanova писал(а): Доброго времени суток! Подскажите, как можно получить визу инвестора в Великобританию?



Доброго. Правильно оформленная виза инвестора в Великобританию открывает перед своим обладателем много перспектив, она позволяет на протяжении 5 лет работать и проживать на территории Великобритании. Однако, сумма инвестирования не должна быть меньше 2-х миллионов фунтов стерлингов. Процесс оформления визы инвестора в Великобритании не простой, на сайте Доброго. Правильно оформленная виза инвестора в Великобританию открывает перед своим обладателем много перспектив, она позволяет на протяжении 5 лет работать и проживать на территории Великобритании. Однако, сумма инвестирования не должна быть меньше 2-х миллионов фунтов стерлингов. Процесс оформления визы инвестора в Великобритании не простой, на сайте https://penzavzglyad.ru/oformljaem-vizu-investora.dhtm рассмотрен довольно подробно, советую ознакомиться. Вернуться к началу

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