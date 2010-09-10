Сообщение zevc » 59 минут назад

Здравствуйте. Было бы неплохо воспользоваться помощью какой-то одной компании, чтобы потом заказать зарядку для аккумулятора. Можете отписаться и проконсультировать, куда стоит заглянуть прямо сейчас, чтобы прицениться?