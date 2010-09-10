Бесшовное белье

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Бесшовное белье

Сообщение zevc » 53 минуты назад

Добрый день. Я решила воспользоваться услугами одной торговой площадки, чтобы закупить для пополнения ассортимента своего бутика – бесшовную одежду. Расскажите, с какими компаниями вам уже приходилось вести сотрудничество?
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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Бесшовное белье

Сообщение klonik » 52 минуты назад

zevc писал(а):Добрый день. Я решила воспользоваться услугами одной торговой площадки, чтобы закупить для пополнения ассортимента своего бутика – бесшовную одежду. Расскажите, с какими компаниями вам уже приходилось вести сотрудничество?

Здравствуйте. Могу вам посоветовать прогуляться внимательно по каталогам, а потом только – воспользоваться услугами одной компании для пополнения ассортимента своего магазина. С посредниками, которые работают в моём городе, я уже давно не веду сотрудничество, напрямую только. Здесь https://kolgotoff.com.ua/catalogue/zens ... che-lunghe нашла информацию теоретического плана, а потом осталось только выбрать способ оплаты и доставки и отправить на подтверждение менеджеру свой заказ и вам советую поступить также.
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