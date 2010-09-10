Сообщение zevc » 53 минуты назад

Добрый день. Я решила воспользоваться услугами одной торговой площадки, чтобы закупить для пополнения ассортимента своего бутика – бесшовную одежду. Расскажите, с какими компаниями вам уже приходилось вести сотрудничество?