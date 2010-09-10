Горка для детей
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Горка для детей
Здравствуйте. У меня появилось желание купить горку для детей с установкой на заднем дворе. Давно хотела порадовать деток и организовать игровую площадку. Можете отписаться и проконсультировать, где покупать горку?
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