Горка для детей

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Горка для детей

Сообщение zevc » 25 минут назад

Здравствуйте. У меня появилось желание купить горку для детей с установкой на заднем дворе. Давно хотела порадовать деток и организовать игровую площадку. Можете отписаться и проконсультировать, где покупать горку?
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