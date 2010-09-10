Алкоголизм

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parma
Гость RZN.info
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 20:25

Алкоголизм

Сообщение parma » 23 июл 2020, 11:38

Могу Вам порекомендовать вот этот реабилитационный центр https://nc-vibor.com.ua/uslugi/lechenie-alkogolizma/ . Здесь быстрая запись, быстрый прием, ничего не навязывают, просто решают проблему. Цены за услуги адекватные.
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