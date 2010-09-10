Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.



Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить Поиск Расширенный поиск 1 сообщение • Страница 1 из 1

parma Гость RZN.info Сообщения: 48 Зарегистрирован: 15 сен 2016, 20:25 Алкоголизм Цитата Сообщение parma » 23 июл 2020, 11:38 Могу Вам порекомендовать вот этот реабилитационный центр https://nc-vibor.com.ua/uslugi/lechenie-alkogolizma/ . Здесь быстрая запись, быстрый прием, ничего не навязывают, просто решают проблему. Цены за услуги адекватные. Вернуться к началу

Ответить 1 сообщение • Страница 1 из 1

Вернуться в «Болталка»