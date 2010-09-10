Джинсовая одежда

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Джинсовая одежда

Сообщение zevc » Сегодня, 12:37

Здравствуйте. Мне стало интересно, где можно заказывать на постоянной основе джинсовую одежду размерными рядами? Наверняка кому-то из вас уже приходилось вести сотрудничество с одной только компанией?
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