Джинсовая одежда

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Джинсовая одежда

Сообщение zevc » Сегодня, 12:37

Здравствуйте. Мне стало интересно, где можно заказывать на постоянной основе джинсовую одежду размерными рядами? Наверняка кому-то из вас уже приходилось вести сотрудничество с одной только компанией?
Вернуться к началу
klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Джинсовая одежда

Сообщение klonik » Сегодня, 14:33

Да, приходилось и могу вам посоветовать просмотреть внимательно каталог компании, с которой можно вести сотрудничество напрямую. И на этой странице https://jeans-market.com.ua/dzhinsovye-yubki/ вы можете выбрать и купить джинсовые юбки разных размеров, от стандартных и до батальных. Клиентки моего магазина очень радуются всегда пополнению моделей в магазине и поэтому, я решила отписаться и проконсультировать вас по этому вопросу. Постарайтесь сначала прогуляться по каталогу, а потом уже только воспользоваться услугами выбранной торговой площадки напрямую, я сама так всегда делаю.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость