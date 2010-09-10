Клей
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 110
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Клей
Где купить хороший клей для плитки в ванную комнату?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 194
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Клей
Можешь в магазинах покупать материалы марки Weber. Эта компания предлагает высококачественные плиточные клеи для любого вида плитки https://www.ru.weber/search-content/content_type/product/activities/standartnye-klei-41. Его можно нанести тонким слоем. Я себе такой брал по выгодной цене. Все материалы компании проходят обязательные процедуры оценки безопасности. Так что советую смело использовать его в ремонте.
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