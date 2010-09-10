Лазерное оборудование

Реклама и дизайн в Рязани. Вопросы по рекламным технологиям, носителям, оборудованию.

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parma
Гость RZN.info
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 20:25

Лазерное оборудование

Сообщение parma » 20 минут назад

Лазерные станки многофункциональны. Их используют для обработки и гравировки стекла, дерева, фанеры, ткани, акрила, резины и так далее. Такое оборудование можно заказать в интернет магазине https://laser-sale.com/frezery/ большой ассортимент и возможность использования таких станков на разного типа предприятиях, помогут подобрать изделие, соответствующее всем Вашим требованиям.
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