Токарные патроны

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 210
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Токарные патроны

Сообщение Алексей Кобзарь » 27 июл 2020, 16:30

Подскажите, где заказать токарные патроны?
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Токарные патроны

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 15:08

Знаю я одну проверенную компанию, у которой можно смело делать заказ на токарные патроны. Я делала на фирму заказ на патроны Bison в компании Станок парк. У них хороший выбор. Так же весь товар у них с гарантией на 12 месяцев. Есть доставка по России в течении 1-3 дней или же самовывоз, если есть такая возможность. Оформить заказ можно по номеру телефона 8-800-500-13-45 или на сайте.
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