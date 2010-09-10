Токарные патроны
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 210
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Токарные патроны
Подскажите, где заказать токарные патроны?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 126
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Токарные патроны
Знаю я одну проверенную компанию, у которой можно смело делать заказ на токарные патроны. Я делала на фирму заказ на патроны Bison в компании Станок парк. У них хороший выбор. Так же весь товар у них с гарантией на 12 месяцев. Есть доставка по России в течении 1-3 дней или же самовывоз, если есть такая возможность. Оформить заказ можно по номеру телефона 8-800-500-13-45 или на сайте.
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