Услуги эскорта

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 207
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Услуги эскорта

Сообщение Алексей Кобзарь » 28 июл 2020, 11:48

Пригласили на благотворительный аукцион. Моя девушка на 8-м месяце, набрала немало кило, поэтому с ней идти не хочу. Может кто-то пользовался услугами эскорта?
Вернуться к началу
Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 117
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Услуги эскорта

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 16:27

Спокойно можешь выбирать девочек из агентства escort-angel. Эти эскортницы не предоставляют интим услуг, поэтому жена может не переживать на целостность семьи. Выбор широкий, так что каждый подберет себе подходящую спутницу на вечер. К тому же, цена вполне доступная. Девушки все начитанные, эрудированные и нереально красивые. Поэтому, они станут твоим украшением, и ты прекрасно проведешь вечер.
Изображение
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей