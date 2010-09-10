Электронные весы

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Электронные весы

Сообщение zevc » Сегодня, 09:25

Приветствую, вас. Я решила ознакомиться с предложениями о сотрудничестве разных компаний, чтобы потом остановиться на какой-то одной и воспользоваться потом её услугами. Можете отписаться и проконсультировать меня, где можно купить паллетные складские весы?
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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Электронные весы

Сообщение klonik » Сегодня, 09:58

Да, конечно. Мне пришлось не так давно прогуляться по каталогам и я могу с вами поделиться ссылкой прямо сейчас на один только сайт компании, которая предлагает воспользоваться своими услугами, без всяких переплат и посредников. Вы можете узнать подробнее тут взвешивай.рф сколько будут стоить разные модели весов в зависимости от ваших предпочтений. Не спешите принимать решения, обязательно нужно прогуляться по сайту, а потом только с менеджером посоветоваться и воспользоваться услугами выбранной компании в интернете. Я сама так делаю и вам советую не отставать.
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