Электронные весы
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
3 сообщения • Страница 1 из 1
Электронные весы
Приветствую, вас. Я решила ознакомиться с предложениями о сотрудничестве разных компаний, чтобы потом остановиться на какой-то одной и воспользоваться потом её услугами. Можете отписаться и проконсультировать меня, где можно купить паллетные складские весы?
Re: Электронные весы
Да, конечно. Мне пришлось не так давно прогуляться по каталогам и я могу с вами поделиться ссылкой прямо сейчас на один только сайт компании, которая предлагает воспользоваться своими услугами, без всяких переплат и посредников. Вы можете узнать подробнее тут взвешивай.рф сколько будут стоить разные модели весов в зависимости от ваших предпочтений. Не спешите принимать решения, обязательно нужно прогуляться по сайту, а потом только с менеджером посоветоваться и воспользоваться услугами выбранной компании в интернете. Я сама так делаю и вам советую не отставать.
- karina_bogdanova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 68
- Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33
Re: Электронные весы
zevc писал(а):Приветствую, вас. Я решила ознакомиться с предложениями о сотрудничестве разных компаний, чтобы потом остановиться на какой-то одной и воспользоваться потом её услугами. Можете отписаться и проконсультировать меня, где можно купить паллетные складские весы?
Здравствуйте. Тоже не так давно было актуально, могу подсказать. Воспользуйтесь услугами компании Днепровес, предлагают большой ассортимент торговых весов собственного производства, можно купить в оптимальном соотношении цены и качества. Заказывала тут https://dneproves.ua/catalog/tovarnye-vesy товарные весы для торговой точки, очень довольна, точные и надежные, удобные в использовании.
3 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя