Сообщение zevc » 30 июл 2020, 09:25

Приветствую, вас. Я решила ознакомиться с предложениями о сотрудничестве разных компаний, чтобы потом остановиться на какой-то одной и воспользоваться потом её услугами. Можете отписаться и проконсультировать меня, где можно купить паллетные складские весы?