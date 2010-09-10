мед.центр
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мед.центр
знакомый лечился в https://ava-kazan.ru/ сказал, что такого быстрого обслуживания ещё нигде не видел, цены адекватные, персонал внимательный, врачи профессионалы знают, что делают.
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