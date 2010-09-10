Какие ИБП могут резервировать нагрузку 24 и более часов?
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Какие ИБП могут резервировать нагрузку 24 и более часов?
Какие ИБП могут резервировать нагрузку 24 и более часов? Ищем бесперебойники для котельной. Будут использоваться в Подмосковье. Напишите контакты компании, где можно заказать оборудование оптом. Спасибо!
Re: Какие ИБП могут резервировать нагрузку 24 и более часов?
zevc писал(а):Какие ИБП могут резервировать нагрузку 24 и более часов? Ищем бесперебойники для котельной. Будут использоваться в Подмосковье. Напишите контакты компании, где можно заказать оборудование оптом. Спасибо!
Долго могут резервировать нагрузку только бесперебойники онлайн типа с внешними аккумуляторами. Знаю, что такое оборудование выпускает компания Stark Power GmbH из Германии. Причем, онлайн бесперебойники этой марки, например, ибп 1000, могут использоваться для защиты разных потребителей. Официальный дилер этого бренда в России – ООО «Пауэрконцепт». Она предлагает лучшие цены на российском рынке.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей