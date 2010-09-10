Какие ИБП могут резервировать нагрузку 24 и более часов?

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Какие ИБП могут резервировать нагрузку 24 и более часов?

Сообщение zevc » Сегодня, 12:06

Какие ИБП могут резервировать нагрузку 24 и более часов? Ищем бесперебойники для котельной. Будут использоваться в Подмосковье. Напишите контакты компании, где можно заказать оборудование оптом. Спасибо!
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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Какие ИБП могут резервировать нагрузку 24 и более часов?

Сообщение klonik » Сегодня, 12:54

zevc писал(а):Какие ИБП могут резервировать нагрузку 24 и более часов? Ищем бесперебойники для котельной. Будут использоваться в Подмосковье. Напишите контакты компании, где можно заказать оборудование оптом. Спасибо!

Долго могут резервировать нагрузку только бесперебойники онлайн типа с внешними аккумуляторами. Знаю, что такое оборудование выпускает компания Stark Power GmbH из Германии. Причем, онлайн бесперебойники этой марки, например, ибп 1000, могут использоваться для защиты разных потребителей. Официальный дилер этого бренда в России – ООО «Пауэрконцепт». Она предлагает лучшие цены на российском рынке.
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